Самый грузоподъемный понтонный мост в мире поступит в войска ЦВО до конца года

До конца года в ЦВО будет сформирован батальон новейших понтонных парков ПП-2005. Об этом сообщил командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Рустам Мурадов.

По его словам, такой техники нет ни в одном объединении, есть только в отдельных инженерных соединениях.

Комплекс понтонного парка ПП-2005 на базе КамАЗ-63501 является последним достижением в области мирового понтонного мостостроения. Он состоит из 32 речных, четыре береговых и восемь моторных звеньев. Мосты и паромы, собранные из понтонного парка ПП-2005, обеспечивают переправу гусеничной и колесной техники, включая особо тяжелые образцы, при высоких скоростях течения, ветровом волнении, а также в зимних условиях.

Мост способен выдерживать груз массой до 120 тонн при его длине из комплекта парка 268 метров. Данный парк применим при скорости течения до трех метров в секунду и волнением до трех баллов. Время наводки моста составляет до одного часа.

Ранее «Звезда» рассказывал, как наводят самый грузоподъемный понтонный мост в мире.