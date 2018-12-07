Российские десантники получат новые парашюты

Специалисты командования Воздушно-десантных войск принимают участие в разработке более десяти современных парашютных систем для применения в различных условиях, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Работы ведутся над парашютной системой Д-14, «Беркут», «Стаер», «Дальнолет», а также «Хит эксперт», «Арбалет-р», «Арбалет-3», «Фламинго», «Бриз». Новые парашюты будут использоваться военнослужащими подразделений ВДВ, разведки и спецназа, а также спортсменами-парашютистами.

В сообщении военного ведомства говорится, что новые парашютные системы отличаются от уже существующих большими удобством и быстротой укладки для последующего применения, маневренностью в воздухе и безопасностью при приземлении.

В данный момент на вооружении ВДВ стоят парашюты Д-10, «Арбалет-1», «Арбалет-2» и «Мальва-24».