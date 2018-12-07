Военный эксперт рассказал об уникальности 1Б75 «Пенициллин»

Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал о преимуществах нового российского комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Его испытания были завершены в ноябре 2018 года.

«Уникальность таких комплексов в том, что они работают в пассивном режиме. Они ничего не излучают, они улавливают звуковые волны, затем тепловой след снаряда на траектории или видеоизображения. Потом это все синтезируется, обрабатывается на компьютере, в итоге определяется позиция стреляющей артиллерии - любой», - объяснил Мураховский в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

В то же время военный эксперт удивился реакции США на появление нового российского комплекса разведки. Мураховский указал на то, что 1Б75 будет представлять опасность для американской тяжелой артиллерии лишь в том случае, если Вашингтон соберется воевать с Москвой.

«Это лекарство от болезней, это не ударное средство. Если им потребуется лекарство - значит, они чем-то заболели - скорее всего, агрессивным поведением в отношении России», - сыронизировал военный эксперт.

Ранее американское аналитическое издание National Interest опубликовало материал, в котором говорится, что российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» может стать прорывным «методом для ликвидации американской тяжелой артиллерии» и тем самым произвести революцию в вооружении.

Впервые 1Б75 был представлен в 2017 году, уникальные кадры испытаний были продемонстрированы в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».