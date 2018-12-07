«Тигр-2» и противотанковый БТР: какая бронетехника появится в российской армии

Бронетранспортер БТР-82, вооруженный противотанковыми ракетами, боевой внедорожник «Тигр» с ПЗРК и бронемашина с автоматической коробкой передач создаются в России для армии и спецназа. О технических особенностях и боевых возможностях перспективной бронетехники «Звезде» рассказал ее разработчик - генеральный директор ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.

Вы ведете разработку бронеавтомобиля «Тигр-2». Какими преимуществами он будет обладать?

Это будет другая грузоподъемность, большая минная защищенность. Мы в инициативном порядке за три месяца сделали машину-прототип по теме «Тигр-2». Мы создали корпус, сделали разнесенную броню. Я лично стрелял по этой машине с 30 метров из снайперской винтовки СВД пулей с термоупрочненным сердечником. Материал не простреливался. Мы поставили на бронеавтомобиль двигатель объемом 6,7 литра, автоматическую коробку передач и получилась уникальная машина. Также было и с БТР -82, компания сделала его в инициативном порядке, а потом эта машина получила широкое распространение.

Как показал себя бронеавтомобиль «Тигр» с 30-мм пушкой?

Было много скепсиса, никто не верил, что «Тигр» удержит эту пушку. Но мы ее поставили, причем в необитаемый модуль, который работает дистанционно. Машина хорошо показала себя при стрельбе. Но Минобороны ее у нас не заказало. Сейчас мы прорабатываем возможность ее реализации через «Рособоронэкспорт» другим клиентам.

Какое еще вооружение может получить этот бронеавтомобиль в будущем?

Сейчас мы с коллегами из министерства обороны ведем работу по установке на «Тигр»» переносных зенитных ракетных комплексов для работы по воздушным целям. Работа называется «Гибка». А вообще мы можем поставить туда любое вооружение.

Мы сегодня работаем над тем, чтобы грузоподъемность была больше, чтобы комплекты оборудования и боезапас могли размещаться в большем количестве. Также мы стремимся к тому, чтобы ставить на эти автомобили хорошие средства связи, а также повысить обитаемость, чтобы бойцам было удобнее.

Когда свет увидит десантируемая модификация «Тигра»?

Мы провели копровые испытания, машина достаточно хорошо себя показала. Мы верим, что Воздушно-десантные войска нуждаются в наших «Тиграх».

Какое развитие в будущем получит БТР-82, какое еще оружие может быть установлено на эту машину?

В ближайшее время мы планируем сделать машину. на которую будет установлено более серьезное вооружение. Сегодня мы уже испытали и пробуем поставить противотанковый ракетный комплекс «Атака», который действует на расстояние шести километров. Также, исходя из опыта работы этой машины, мы планируем провести работу по организации высадки через заднюю аппарель. Эта работа будет неким миксом БТР-82 и бронетранспортера «Бумеранг».

В следующем году должны начаться поставки «Бумерангов» в войска. Как продвигаются работы по этому проекту?

Мы планируем делать достаточно дешевый «Бумеранг» для массового производства. Сегодня мы, со специалистами Ростовского оптико-механического и Ковровского электромеханического заводов, делаем тепловизор, который будет установлен на эту машину. Сейчас он проходит заключительную стадию испытаний. Машина сможет очень четко работать по целям в ночное время. Начиная со следующего года все машины будут только с тепловизорами. Также мы планируем провести модернизацию уже выпущенных машин путем установки на них тепловизионных прицелов.

Удалось ли преодолеть трудности, связанные с созданием автомобилей семейства «Волк»? Принято ли решение о поставках в войска?

Сегодня ведутся пробеговые и лабораторные испытания. В ближайшее время мы выйдем на государственные испытания. Машины будут выданы в соответствии с техническим заданием и сроками контракта. Мы не видим проблем, есть полное понимание с главным автобронетанковым управлением Минобороны, а также с нашими контрагентами, например с Конструкторским бюро приборостроения, которое поставляет нам боевой модуль.

Эта идея родилась в головах наших инженеров. Долгое время, по объективным причинам, проходили испытания, мы их продлили. Машины ездят, на них сделаны все технические улучшения, мы близки к их завершению. Хотелось бы акцентировать внимание на том, что имеющееся количество ГОСТов и нормативных правил, которые сегодня есть у нас, немного тормозят развитие.

Расскажите, пожалуйста, об итогах работы в 2018 году и планах на будущее?

Мы досрочно закрыли гособоронзаказ на 2018 год, буквально на днях были отгружены несколько единиц «Тигров». По БТР-82А мы закрыли ГОЗ еще летом. В этом году нас оценил министр обороны России. В планах - собственная разработка обитаемого и необитаемого боевых модулей. Также у нас есть планы сделать машину, более дешевую, чем «Тигр», для определенных задач, где не нужен такой уровень броневой защищенности. Мы намерены развивать и гражданскую продукцию.