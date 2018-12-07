Стало известно об использовании американцами советских космических технологий

В США сегодня активно используют советские достижения в аэрокосмической отрасли для создания своих авиационно-космических систем (АКС). Об рассказал военный эксперт Алексей Леонков в статье, опубликованной еженедельником «Звезда».

Такой вывод военный эксперт сделал на основе ряда аналогий советских разработок в аэрокосмической отрасли и нынешних американских аппаратов для его освоения.

Так, например, космический корабль Dream Chaser, который в 2020 году планиурется отправить к МКС, по словам Леонкова, есть ни что иное, как копия самолета «Эпос» из проекта «Спираль».

Кроме того, выводить «американский» корабль на орбиту будет «двухфюзеляжный Stratolaunch» - «близнец» советского триплана Молния-1000.

Также Леонков отметил аналогичность экспериментального орбитального самолета Х-37В советскому беспилотному орбитальноуму ракетоплану БОР-5, который был прототипом орбитального корабля-ракетоплана «Буран».

«С учетом того, что наработки у нас есть — остались с советских времен — Роскосмос может реализовать отечественную АКС в краткосрочной перспективе» - заключает эксперт.

БОР-5 - экспериментальный беспилотный орбитальный ракетоплан (БОР), уменьшенная в восемь раз модель «Бурана». Целью создания БОР-5 стала отработка аэродинамических характеристик и испытание прочности наружного тугоплавкого защитного покрытия при входе «Бурана» в плотные слои атмосферы.

АКС «Спираль» - авиационно-космическая система (АКС). состоящая из орбитального самолета, который по технологии «воздушный старт» должен был выводиться в космос гиперзвуковым самолетом-разгонщиком, а затем ракетной ступенью на орбиту.