Противолодочный комплекс «Пакет» был впервые применен на новейшем корвете

В Японском море продолжаются госиспытания новейшего корвета «Громкий», построенного для Тихоокеанского флота России.

По плану испытаний в полигоне корвет осуществил поиск подводной лодки «противника», классифицировал ее, установил контакт с ней, а затем, впервые выполнил стрельбу малогабаритным противолодочным и противоторпедным комплексом «Пакет».

Малогабаритный противолодочный комплекс МПТК «Пакет» предназначен для поражения подводных лодок в ближней зоне корабля и уничтожения торпед, атакующих корабль. Данный вид вооружения корабля способен эффективно действовать при волнении моря до пяти баллов, и при скорости хода корабля до 20 узлов.

Ранее американские военные аналитики оценили российскую противолодочную систему «Пакет».