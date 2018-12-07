Противолодочный комплекс «Пакет» был впервые применен на новейшем корвете
Комплекс «Пакет» для поражения подлодок «противника» в ближней зоне корабля, а также уничтожения торпед, атакующих корабль.
Фото: Минобороны РФ
В Японском море продолжаются госиспытания новейшего корвета «Громкий», построенного для Тихоокеанского флота России.
По плану испытаний в полигоне корвет осуществил поиск подводной лодки «противника», классифицировал ее, установил контакт с ней, а затем, впервые выполнил стрельбу малогабаритным противолодочным и противоторпедным комплексом «Пакет».
Малогабаритный противолодочный комплекс МПТК «Пакет» предназначен для поражения подводных лодок в ближней зоне корабля и уничтожения торпед, атакующих корабль. Данный вид вооружения корабля способен эффективно действовать при волнении моря до пяти баллов, и при скорости хода корабля до 20 узлов.
Ранее американские военные аналитики оценили российскую противолодочную систему «Пакет».