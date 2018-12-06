Раскрыты характеристики новейшего арктического беспилотника
Концерн «Калашников» раскрыл возможности новейшего арктического беспилотника. О них на форуме «Арктика: настоящее и будущее» рассказал генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.
Фото: kalashnikov. media
По словам Дмитриева, БПЛА серии ZALA Arctic способны успешно решать задачи гражданского и военного назначения по проведению исследований в арктической зоне, обеспечению безопасности морского судоходства, круглосуточной охране периметров, организации полноценной системы слежения за арктическим побережьем и территориальными водами.
Беспилотники могут проводить разведывательные операции и регулярный мониторинг ледовой обстановки на удалении до 100 километров, при этом комплекс имеет собственную систему альтернативной навигации GIRSAM.
Максимальная продолжительность полета БПЛА составляет 250 минут.
Операторы могут автономно проживать в Арктике в специально разработанном всесезонном жилом модуле на базе морского 20-футового контейнера.