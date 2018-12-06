Стали известны технические особенности бронемашины «Тигр-2»

Перспективный бронеавтомобиль «Тигр-2» получит усиленную броню и новые агрегаты. Об этом «Звезде» рассказал генеральный директор ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.

«Это будет другая грузоподъемность, большая минная защищенность. Мы в инициативном порядке сделали за три месяца машину-прототип по теме "Тигр-2". Мы создали корпус, сделали разнесенную броню. Я лично стрелял по этой машине с 30 метров из снайперской винтовки СВД пулей с термоупрочненным сердечником. Материал не простреливался. Мы поставили на машину двигатель объемом 6,7 литра и автоматическую коробку передач», - заявил Красовицкий.