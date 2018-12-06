СМИ сообщили о разработке аналога ракеты «Кинжал» для Су-57

Истребитель Су-57 может получить ракеты, сопоставимые по характеристикам с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», но с меньшими габаритами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее о том, что для Су-57 разрабатывается гиперзвуковая ракета, телеканалу «Звезда» рассказывал генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. По его словам, создание такого оружия будет вестись в следующем десятилетии.

«В перспективе, конечно, можно ожидать, но это оружие уже следующего десятилетия. Для Су-57 все будет в свое время, наверняка будет и на нем гиперзвуковое оружие», - сказал Обносов.

О том, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» поступила на вооружение российской армии, в марте сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, авиационно-ракетный комплекс поставлен на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. Носителем для ракеты является истребитель МиГ-31К.

Важно подчеркнуть, что истребитель МиГ-31 несет ракету на внешней подвеске, в то время как для истребителей пятого поколения одним из важных условий сохранения малозаметности является расположение оружия во внутренних отсеках. Исходя из этого можно сделать вывод, зачем нужны работы по уменьшению габаритов ракеты «Кинжал».

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Х-47М2 «Кинжал» способен поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Точные характеристики изделия не разглашаются. Из открытых источников известно, что ракета имеет дальность более тысячи километров и скорость, в несколько раз превышающую скорость звука.