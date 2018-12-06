Мотострелки в Туве получили новейшие беспилотники «Орлан-10»

В сообщении округа говорится, что, помимо БПЛА «Орлан», мотострелки получили комплекс ближнего действия воздушной и оптикоэлектронной разведки «Элерон-3», который позволяет вести разведку на дальности до пяти тысяч метров.

С начала декабря мотострелки приступили к освоению новых БПЛА и успешно выполняют учебно-боевые задачи по ведению воздушной разведки и корректировке огня минометных батарей в горной местности. Ранее БПЛА получили артиллеристы в Кузбассе.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Один из основных БПЛА ВС РФ.

Взлетная масса - 14 килограммов, масса полезной нагрузки - около пяти килограммов. БПЛА может действовать на удалении до 120 километров от наземной станции управления (до 600 километров в автономном режиме). Максимальная высота полета - более пяти километров. Диапазон рабочих температур у поверхности земли от -30 до +40 °C.

