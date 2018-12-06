Аэродромы на Земле Франца Иосифа и Новой Земле станут всесезонными

В ближайшие годы завершится реконструкция аэродромов на островах арктических архипелагов Новая Земля, Новосибирские острова и Земля Франца Иосифа. Об этом сообщил командующий Северного флота адмирал Николай Евменов.

По его словам, с окончанием реконструкции большинство российских аэродромов в Арктике станут всесезонными и смогут принимать самолеты всех типов.

Кроме того, реконструкции также подвергнутся и российские арктические морские порты, такие как Диксон, Тикси и Певек. Это позволит оперативно реагировать на возникающие угрозы безопасности мореплавания на всей протяженности трассы Севморпути.

Ранее «Звезда» ответил на вопрос, зачем России десятки аэродромов в Арктике.