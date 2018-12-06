Российские бронетранспортеры смогут уничтожать танки

Бронетранспортеры БТР-82А планируется вооружить противотанковыми ракетными комплексами «Атака». Об этом «Звезде» рассказал генеральный директор ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.

«В ближайшее время мы планируем сделать машину, на которую будет установлено более серьезное вооружение. Сегодня мы уже испытали и пробуем поставить противотанковый ракетный комплекс «Атака», который действует на расстояние шести километров», - заявил Красовицкий. БТР-82А является глубокой модернизацией стоящих на вооружении российской армии бронетранспортеров БТР-80/БТР-80А и превосходит своих предшественников практически по всем показателям.