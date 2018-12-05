Разработчик показал климатические испытания новейшего российского ЗРК

Концерн «Алмаз-Антей» показал, как проходят климатические испытания зенитного ракетного комплекса С-400 на базе шасси МЗКТ-7930.

В ходе климатических испытаний комплекс подвергался воздействию сверхнизких температур, однако сохранил полную работоспособность.

На базе шасси МЗКТ-7930 работают антенные посты ЗРК С-400 «Триумф», а также ОТРК «Искандер», БРК «Бал», БРК «Бастион», БСАУ А-222 «Берег», РСЗО «Ураган-1М», РСЗО «Полонез» и другая новейшая военная техника.

Шасси производится на Минском заводе колесных тягачей, имеет запас хода 1000 километров по шоссе, способно развивать скорость 70 километров в час.

Машины могут преодолевать брод глубиной до 1,4 метра и рвы шириной два метра, работать при температурах от минус 45 до плюс 50 градусов, что делает возможным их эксплуатацию почти в любой точке планеты.