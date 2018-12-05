Эксперт рассказал об особенностях применения боевого лазера «Пересвет»

Применение боевого лазерного комплекса «Пересвет» станет существенным вкладом в обороноспособность России, однако у этого оружия есть ряд ограничений. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

«Это уникальная, очень мощная система оружия, применение которой будет существенным вкладом в повышение безопасности Российской Федерации. Но у нее есть и свои ограничения. Как и для любого лазера: погодные условия, туман, дымка. Если будут туман и дымка, то лазерный луч не сможет достичь цели», - отметил Дрозденко.

Министерство обороны РФ опубликовало кадры заступления на боевое дежурство боевого лазерного комплекса «Пересвет». Данным оружием российские войска начали оснащаться с 2017 года. «Пересвет» был представлен президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

В мае 2018 года замминистра обороны РФ Юрий Борисов рассказал, что боевой лазерный комплекс «Пересвет» в ближайшие два-три года будет представлен на параде на Красной площади.