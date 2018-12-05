Борьба и перехват: эксперт рассказал о возможностях уникального лазерного комплекса «Пересвет»

Военный аналитик полковник в отставке Михаил Тимошенко в интервью еженедельнику «Звезда» рассказал о том, на что способны уникальные лазерные комплексы «Пересвет», а также для каких целей эта новинка предназначена.

По словам Тимошенко, в настоящее время нельзя говорить наверняка о боевых возможностях этого суперсовременного оружия, поскольку характеристики «Пересвета» засекречены.

«Можно предположить, что боевой лазерный комплекс предназначен для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и другими воздушными целями на поле боя. Возможно, "Пересвет" способен перехватывать даже крылатые ракеты», - отметил он.

Эксперт также добавил, что если это действительно так, то установка «должна обладать качественной системой наведения», благодаря которой появится возможность «захватывать высокоскоростную цель и удерживать ее в зоне поражения достаточное для выстрела пучком энергии время».

Ранее в Министерстве обороны РФ были опубликованы кадры постановки на опытно-боевое дежурство российского боевого лазера «Пересвет». Он был представлен президентом России Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Позже название новейшему лазерному комплексу выбиралось в ходе всероссийского голосования.