Невидимый наблюдатель: основной беспилотник ВС РФ за 60 секунд

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.

В составе комплекса - рабочие места операторов, оборудование радиоканалов управления и передачи данных, оборудование для технического обслуживания и обеспечения старта БПЛА, бензогенератор 1 кВт для обеспечения автономной работы.

Двигатель работает на бензине АИ-95, однако существует и версия беспилотника с электродвигателем.

Взлетная масса - 14 килограммов, масса полезной нагрузки - около пяти килограммов. БПЛА может действовать на удалении до 120 километров от наземной станции управления (до 600 километров в автономном режиме). Максимальная высота полета - более пяти километров. Диапазон рабочих температур у поверхности земли от -30 до +40 °C.

Беспилотники применялись во время военной операции России в Сирии.

Подробнее об «Орлане» и других беспилотниках российской армии можно узнать в специальном выпуске программы «Военная приемка».