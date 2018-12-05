На комплексы С-400 «Триумф» перевооружены 20 полков ПВО РФ

Зенитные ракетные комплексы С-400 стоят на боевом дежурстве в более чем 20 полках ПВО России, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Продолжается перевооружение зенитных ракетных полков на современные зенитные ракетные системы С-400, обладающие повышенными возможностями по перехвату воздушных целей. В настоящее время на боевом дежурстве по противовоздушной обороне стоят уже более 20 полков, оснащенных этим комплексом», - сказал он на брифинге.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Способен уничтожать цели на высотах от 30 километров до 5 метров. Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.

Ранее Герасимов рассказал об ответных мерах, которые примет Россия в случае выхода США из ДРСМД.