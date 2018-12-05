Бросковые испытания ракеты «Сармат» прошли успешно

Бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» прошли успешно. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

«Для замены самого мощного из находящихся на вооружении стратегических ядерных сил России ракетного комплекса "Воевода" создается комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат". В этом году успешно проведены бросковые испытания данной ракеты», - сказал Герасимов.

Он также отметил, что Россия развивает авиационные стратегические ядерные силы, в том числе путем проведения модернизации ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС.

Ранее начальник ГШ заявил, что в восточноевропейских странах увеличивается количество подразделений первоочередного задействования.

Кроме того, Герасимов подчеркнул, что в случае выхода США из ДРСМД Россия будет вынуждена принимать ответные меры. По его словам, объектом поражения для ответных действий России окажется не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности.