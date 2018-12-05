Новейшие тренажеры танков Т-72Б3 поступили в ДВОКУ

В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) впервые поступила партия новейших тренажерных комплексов модернизированных танков Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками.

Это в разы повысит скорость, удобство обучения курсантов, а также позволит не минимизировать износ новейших боевых машин, которые поступили на вооружение училища в первой половине текущего года.

Основной особенностью этих тренажеров стала возможность обучения курсантов теперь и в составе экипажей. Кроме того программное обеспечение комплексов позволяет моделировать различные ситуации от сложных погодных условий и местности, до ведения виртуального боя в составе подразделений с выполнением каждым экипажем конкретной задачи.

Внутри тренажеры полностью повторяют органы управления танка, а во время «движения» создают динамические помехи, максимально приближая экипаж к реальной обстановке.

Первые занятия начнутся в ближайшее время после завершения настройки всех механизмов представителями завода изготовителя.