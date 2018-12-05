Минобороны опубликовало кадры заступления на опытно-боевое дежурство боевого лазера

Российское военное ведомство опубликовало кадры постановки на опытно-боевое дежурство российского боевого лазера «Пересвет».

Оружием на новых физических принципах начали оснащать российские войска с 2017 года в рамках госпрограммы вооружений. С поступлением в вооруженные силы лазерных комплексов организовано их освоение личным составом и слаживание боевых расчетов.

Личный состав подразделений, на вооружении которых находится это новейшее оружие, прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского и на предприятиях промышленности, где военнослужащие отсмотрели весь процесс производства комплекса.

«Пересвет» был представлен президентом России Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному собранию первого марта 2018 года. Позже название новейшему лазерному комплексу выбиралось в ходе всероссийского голосования. Впоследствии российское военное ведомство сообщало, что боевые лазерные комплексы «Пересвет» уже поступили в войска и развернуты в местах дислокации.

А в мае 2018 года замминистра обороны РФ Юрий Борисов рассказал, что боевой лазерный комплекс «Пересвет» в ближайшие два-три года будет представлен на Параде на Красной площади.