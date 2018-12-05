Новейший патрульный корабль впервые прибыл в Севастополь

Впервые экипаж новейшего патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» прибыл в Севастополь для прохождения очередного пятидневного этапа госиспытаний. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Далее «Дмитрий Рогачев» совершит переход в пункт базирования в Новороссийске, где его ждут дальнейшие этапы испытаний.

Экипаж корабля уже провел первые артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря. Личный состав корабля выполнил стрельбу из артиллерийской установки в штатном режиме, а также на максимальных углах поворота и подъёма по имитаторам морской, береговой и воздушной целям.

Патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев» был заложен в День ВМФ России в июле 2014 года. Его экипаж, численностью 80 человек, укомплектован исключительно военнослужащими по контракту. Патрульные корабли этого проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны. Они также способны решать задачи эскортной и антипиратской деятельности, выполнять поисково-спасательные функции.

Для эффективного выполнения задач по предназначению данные корабли на штатном вооружении имеют 57-мм артиллерийскую установку, зенитно-ракетный комплекс, пулеметы. Также предусмотрена возможность базирования на них вертолета Ка-27ПС.

Ранее сообщалось, что патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» поступит в состав Черноморского флота в конце года.