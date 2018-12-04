Россия представила сотни вооружений на выставке EDEX-2018 в Каире

Одиннадцать оборонных предприятий привезли продукцию, которая вызывает большой интерес у представителей стран Северной Африки, Ближнего Востока, а также других регионов мира.

Посетители выставки могут ознакомиться с российскими танками Т-90МС, Т-90С, Т72, Т-55, боевой машиной поддержки танков БМПТ, инженерной машиной разграждения ИМР-3М, бронированной ремонтно-эвакуационной машиной БРЭМ-1М, плавающим транспортером ПТС-4, тяжелой огнеметной системой ТОС-1А.

Среди разработок, представленных на выставке холдингом «Вертолеты России», есть в том числе вертолет Ка-52К «Катран».

Помимо продажи отдельных единиц вооружений, российские заводы ОПК готовы строить за рубежом центры по их обслуживанию. Так, представители Уралвагонзавода заявили, что могут возвести в Египте станцию по ремонту бронетехники.

В последние десятилетия Каир приобрел в нашей стране большое число боевых машин, некоторые нуждаются в модернизации.