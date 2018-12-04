Шойгу рассказал о поставках в войска роботов-саперов «Уран-6»

Поставки в войска роботов-саперов «Уран-6» обсудят в Минобороны России. Об этом заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

«Мы продолжаем работу по созданию робототехнических комплексов различного назначения. На совещании обсудим, как реализуется гособоронзаказ по поставке в войска первого отечественного серийного мобильного робота-сапера "Уран-6"», - сообщил Шойгу в ходе селекторного совещания.

Министр обороны напомнил, что этот робот создан для снижения опасности для личного состава при выполнении задач по разминированию. Опытные образцы «Урана-6» успешно прошли все виды испытаний в ходе учений и боевых действий в Сирии.