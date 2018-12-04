Шойгу обозначил масштабы разработки спутника «Пион-НКС»

Разработка спутника радиотехнической разведки «Пион-НКС» является задачей государственного масштаба. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Поговорим о ходе изготовления космического аппарата "Пион-НКС" в рамках специальной опытно-конструкторской работы. Это задача государственного масштаба», - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны России.

Министр обороны уточнил, что в конце октября был утвержден скорректированный график создания и испытаний спутника.

Ранее Сергей Шойгу утвердил скоординированный график изготовления и испытаний спутника «Пион-НКС».