Авиаполк ЦВО усилен обновленными перехватчиками МиГ-31БМ

Три модернизированных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ поступили на вооружение одного из авиаполков в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

«Три МиГ-31БМ пополнили авиаполк в Пермском крае», - говорится в сообщении.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что после модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и оснащения вооружением нового поколения эффективность МиГ-31БМ в сравнении с МиГ-31 возросла почти в три раза.

МиГ-31 - первый в СССР истребитель четвертого поколения, который изначально создавался сетевым: каждая машина может передавать информацию и давать указание о целях всем остальным самолетам и ПВО, что значительно увеличивает ее эффективность. Может использоваться в том числе и для координации действий авиации, частично заменяя самолет ДРЛО А-50. В данный момент на вооружении ВКС РФ стоит около 250 МиГ-31Б/МиГ-31БС/МиГ-31БМ/МиГ-31БСМ.

На основе МиГ-31 создается перспективный комплекс дальнего перехвата ПАК ДП.