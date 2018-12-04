Госиспытания новейшей пушки «Спрут-СДМ1» начнутся в следующем году

Государственные испытания самоходной противотанковой пушки 2С25М «Спрут-СДМ1» с новым двигателем, бронированием и системой управления огнем начнутся в 2019 году. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что перед принятием на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) машина пройдет госиспытания сразу на нескольких полигонах Минобороны России. Будут испытаны все системы «Спрута»: двигатель, бронирование, система управления огнем, прицельное оборудование с улучшенными характеристиками и средствами связи, интегрированные в единую систему управления тактического звена.

В ведомстве также отметили, что эта пушка стала одной из первых современных разработок, созданных в интересах артиллерийских и противотанковых подразделений ВДВ, которая значительно увеличит живучесть и огневую мощь десанта.

Главная особенность СПТП «Спрут-СДМ1» - пушка 2А75М, боевые характеристики которой практически соответствуют орудиям, которые устанавливаются на основные танки Т-72 и Т-90.

Ранее сообщались сроки поступления в ВДВ новейшей пушки «Спрут-СДМ1».