Российская экспозиция на выставке EDEX-2018 возымела успех среди мировых импортеров оружия

Российский стенд на международной выставке оборонной и военной промышленности EDEX-2018, проходящей в Каире в эти дни, пользуется неподдельным интересом у мировых импортеров оружия.

Наша страна привезла в Египет образцы новейших оружейных технологий и тренировочное оборудование, аналогов которому не существует. Есть среди них и самая совершенная на сегодняшний день система ПВО ЗРС С-400 «Триумф», а также комплексы «Калибр».

Новинки выставки - боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52К и многоцелевой Ми-38. Неподдельный интерес также к российским системам ПВО, в том числе к зенитно-ракетным системам С-400 «Триумф». Кроме того, наши оборонные компании продемонстрировали на выставке танки, боевые машины сопровождения, авиацию и комплексы «Калибр».

Девятнадцатого июня 2017 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил журналистам, что Россия с Ка-52К выиграла тендер на поставку вертолетов для египетских УДК типа Mistral.

Эти корабли строились во Франции по заказу России, однако позже контракт был разорван, и они были перепроданы Египту.

Ранее Россия представила на данной выставке палубные вертолеты Ка-52К «Катран».