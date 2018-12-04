Новую экипировку «Колпак» для военных полицейских испытали на учениях в ВВО.

Так, в ходе маневров, военные полицейские совместно с ВАИ оперативно блокировали условных преступников. Новая экипировка пришлась очень кстати. Это специальный шлем с забралом, защита для рук и ног, щит. Все это сделано из легкого ударопрочного углепластика и не стесняя движений позволяет военнослужащим выполнять задачи. А их на этих учениях было много. Одну группу нарушителей задержали, тут же пришлось дать отпор их подельникам.

Экипировка «Колпак» успешно прошла испытание при задержании «нарушителей» в условиях, когда отсутствует разрешение на использование стрелкового оружия. После этого на конвой силовиков «напали» условные сообщники задержанных.

Как пояснили в пресс-службе округа, в учебном бою военные прикрыли колонну с задержанными и «уничтожили» всех нападавших.

Ранее в Самарской области состоялись крупнейшие учения военной полиции.