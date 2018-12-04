БПЛА никогда не смогут заменить в небе войны человека за штурвалом - эксперт

В будущем задачи по предназначению будут выполнять и беспилотники, и пилотируемая боевая авиация. Однако никогда даже самые совершенные дроны не смогут заменить пилотируемый аппарат. Таким мнением в интервью еженедельнику «Звезда» поделился экс-главком ВВС РФ (январь 2002 - май 2007 гг.) генерал армии Владимир Михайлов.

По его словам, то, в какой пропорции они будут использоваться для решения конкретных боевых задач, покажет лишь время. Однако, по мнению Михайлова, решение на применение оружия должен принимать человек.

«Как воевавший летчик, я считаю, что решение на применение оружия должен принимать человек». - сказал генерал армии.

Кроме того, он рассказал и о скором принятии на вооружение ударного беспилотника «Охотник».

«Сроки не назову, но работы идут по плану. Этот ударный беспилотный комплекс скоро будет принят на вооружение», - сказал Михайлов.

Полный вариант интервью читайте на сайте еженедельника «Звезда».