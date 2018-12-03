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Первые испытания российских воздухонезависимых установок для подлодок прошли успешно

Александр Пешков
15:29 03.12.2018
Благодаря воздухонезависимым установкам подлодка сможет находиться под водой большее время без всплытия для зарядки батарей.
Первые испытания российских воздухонезависимых установок для подлодок прошли успешно
Фото: Минобороны РФ

В России созданы лабораторные модели анаэробных двигателей для подводных лодок, которые прошли первые успешные испытания, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

«Все, что надо, заводится, все, что надо, генерируется, все, что надо, расщепляется», - сказал Рахманов.

Он подчеркнул, что в виде лабораторных моделей разработаны и построены две концепции анаэробных установок.

«Наша задача на сегодняшний день - поместить лабораторную модель в прототип корпуса лодки и начать испытания в реальной среде с учетом ограничений, давления», - сказал Рахманов.

Он добавил, что российские ВНЭУ отличаются от иностранных. Так, чтобы не возить водород высокой чистоты на борту подлодки, в установке предусмотрено его получение в объеме потребления с помощью реформинга дизельного топлива.

Работы по созданию этих установок ведутся в двух КБ: «Малахит» и «Рубин».

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