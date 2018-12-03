Для ВМФ разработан проект универсальных боевых кораблей

Объединенная судостроительная корпорация разработала для Военно-Морского Флота России проект универсальных боевых кораблей, которые смогут совмещать в себе функции авианосца, вертолетоносца и десантного корабля, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

«В одном из наших КБ мы сделали универсальный проект судна, которое может служить четырем целям, то есть идентичный корабль в носовой части и ниже ватерлинии со специализированными надстройками, которые предусматриваются при выполнении различных задач», - сказал Рахманов.

Он также отметил, что в одном из КБ ОСК создан проект нового экспедиционного судна для ВМФ.