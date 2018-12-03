Россия представила в Египте палубные вертолеты Ка-52К «Катран»

На российском стенде представлены современные образцы вертолетной и бронетанковой техники, а также боеприпасов. Выставка проходит в Каире с 3 по 5 декабря.

«Холдинг «Вертолеты России» представляет в Египте боевой разведывательно-ударный вертолет – Ка-52К, и многоцелевой Ми-38», - говорится в сообщении предприятия.

Также посетители выставки могут ознакомиться с российскими танками Т-90МС, Т-90С, Т72, Т-55, боевой машиной поддержки танков БМПТ, инженерной машиной разграждения ИМР-3М, бронированной ремонтно-эвакуационной машиной БРЭМ-1М, плавающим транспортер ПТС-4, тяжелой огнеметной системой ТОС-1А .

19 июня 2017 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил журналистам, что Россия с Ка-52К выиграла тендер на поставку вертолетов для египетских УДК типа Mistral.

Эти корабли строились по заказу России, однако контракт был разорван и они были проданы Египту.