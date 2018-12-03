Искренний тяжеловес: транспортный самолет Ил-76 за 60 секунд

Самолет Ил-76МД-90А способен перебрасывать 60 тонн груза на расстояние до 4000 километров. Ширина и высота кабины составляет 3,45 и 3,4 метра соответственно.

Специально созданная для Ил-76 схема шасси позволяет самолету садиться и взлетать с грунтовых полос. Может перевозить до 126 десантников.

На базе самолета создано много модификаций. В том числе противопожарный самолет Ил-76М, который способен брать на борт до 42 тонн груза и может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос», созданный для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающую лабораторию Ил-76ЛЛ, созданную для отработки и испытания авиационных двигателей.

Новейшая модификация самолета носит название Ил-76МД-90А. Запуск этой машины в производство связан с ее переносом из Ташкента в Ульяновск, оцифровкой всех чертежей. Самолет получил новые двигатели, крыло, так нызываемую «стеклянную кабину»: стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями. Характеристики машины были улучшены.

Первый ее полет состоялся в 2012 году. На базе этой машины предполагается создать заправщик Ил-78МД-90А и самолет ДРЛО А-100.

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Видео: АК имени С. В. Ильюшина, ТРК «Звезда»