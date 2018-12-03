В Минобороны рассказали о военной электронной правовой системе

Директор Правового департамента Минобороны РФ Олег Безбабнов рассказал о системе «АРМЮРИСТ», содержащей наиболее полную и актуальную базу правовых актов военного ведомства, изданных начиная с 1918 года. Чиновник отметил, что всего на сегодняшний день в систему загружено около 60 тысяч правовых актов.

По его словам, такая система позволяет обрабатывать информацию ограниченного распространения либо содержащую сведения, составляющие государственную тайну. Кроме того, уникальностью системы является «умный» модуль загрузки информации: он анализирует текст загружаемого правового акта и на основе проведенного анализа автоматизировано формирует редакции правовых актов и создает необходимые гиперссылки.

Что же касается ее развития, то можно сказать, что планируется совершенствование средств поиска информации, быстродействия системы. В конце концов, систему переведут на отечественное программное обеспечение.

Ранее информационно-справочная правовая подсистема «Армюрист» введена в эксплуатацию в ВС РФ.

Она предназначена для автоматизации процессов органов военного управления, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации в части информационно-правового обеспечения, а также повышения качества разработки и обработки документов, обеспечивающих принятие решений по вопросам функционального предназначения.