Артиллеристы в Оренбуржье осваивают самые большие в мире минометы: эффектные кадры

На Тоцком полигоне артиллеристы приступили к освоению недавно поступивших на вооружение в части округа самых больших в мире минометов «Тюльпан», способных одним снарядом до основания разрушить пятиэтажное здание.

В отличие от других боеприпасов мина для «Тюльпана» весом 130 килограммов может ударить по навесной траектории и разрушить не только наземные, но и подземные сооружения, что очень актуально при современных способах ведения боевых действий с террористами.

240-миллиметровый самоходный миномет 2С4 Тюльпан» предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня. Дальность стрельбы обычным снарядом до 10 километров, активно-реактивным - до 20 километров.

Ранее «Звезда» рассказывал о том, как устроен самый большой миномет в мире.