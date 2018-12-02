В России завершились испытания новейшего комплекса артразведки «Пенициллин»

«Росэлетроника» успешно провела испытания нового комплекса артразведки «Пенициллин». Первые образцы будут переданы для эксплуатации в 2020 году. Об этом, ссылаясь на пресс-службу холдинга, сообщает РИА Новости.

Комплекс предназначен для поиска огневых позиций противника с одновременной корректировкой стрельбы своей артиллерии. При этом для обнаружения цели в радиусе до 25 километров комплексу понадобится лишь пять секунд.

В состав «Пенициллина» входят несколько звукоприемников, которые установлены на поверхности, и оптико-электронный модуль.

Кроме того, установка может взаимодействовать с абонентами автоматизированной системы управления тактического и оперативного звена, расстояние до которых составляет до 40 километров.

Комплекс является полностью автоматизированной системой, чтобы избежать человеческого фактора.

Ранее эксперты американского специализированного издания National Interest назвали комплекс артразведки «Пенициллин» «способом для уничтожения американской тяжелой артиллерии». В публикации подчеркивается, что для фиксации шумов система использует сразу четыре звукотепловых локатора, большую стабилизационную платформу и оптико-электронный модуль, а для сортировки данных «Пенициллин» оснащен двенадцатью камерами, шесть из которых – тепловизионные.