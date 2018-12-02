Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

В России завершились испытания новейшего комплекса артразведки «Пенициллин»

Дарья Михалина
15:10 02.12.2018
Как рассказали в пресс-службе холдинга«Росэлетроника» , поставка первых двух образцов комплекса запланирована на 2020 год.
В России завершились испытания новейшего комплекса артразведки «Пенициллин»

«Росэлетроника» успешно провела испытания нового комплекса артразведки «Пенициллин». Первые образцы будут переданы для эксплуатации в 2020 году. Об этом, ссылаясь на пресс-службу холдинга, сообщает РИА Новости.

Комплекс предназначен для поиска огневых позиций противника с одновременной корректировкой стрельбы своей артиллерии. При этом для обнаружения цели в радиусе до 25 километров комплексу понадобится лишь пять секунд.

В состав «Пенициллина» входят несколько звукоприемников, которые установлены на поверхности, и оптико-электронный модуль.

Кроме того, установка может взаимодействовать с абонентами автоматизированной системы управления тактического и оперативного звена, расстояние до которых составляет до 40 километров.

Комплекс является полностью автоматизированной системой, чтобы избежать человеческого фактора.

Ранее эксперты американского специализированного издания National Interest назвали комплекс артразведки «Пенициллин» «способом для уничтожения американской тяжелой артиллерии». В публикации подчеркивается, что для фиксации шумов система использует сразу четыре звукотепловых локатора, большую стабилизационную платформу и оптико-электронный модуль, а для сортировки данных «Пенициллин» оснащен двенадцатью камерами, шесть из которых – тепловизионные.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.12.2018, 11:10
Трамп согласился не поднимать пошлины для Китая
Дата02.12.2018, 12:34
Т-90 и «Град»: зрелищные кадры стрельб на Урале
Дата02.12.2018, 14:45
Отбор к Евро-2020: с кем сыграет сборная России по итогам жеребьевки
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата02.12.2018, 09:56
Летные испытания ракеты для нового «Панциря» завершатся в течение месяца
Дата30.11.2018, 10:59
Пропавшие в глубинах: тайна гибели последней жертвы Второй мировой
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:12 В стране и мире
Путин «на пальцах» показал Меркель и Макрону, что произошло в Керченском проливе
15:47 В стране и мире
Названы возможные сроки встречи Путина и Трампа
15:44 Спорт
Видео
Сборная Украины сыграет против Португалии и Сербии в отборе к Евро-2020
15:10 ОПК
В России завершились испытания новейшего комплекса артразведки «Пенициллин»
12:15 В стране и мире
Видео
Пассажирам предлагали нашатырь: самолет с группой «Чайф» на борту превратился в «сауну»
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Атомный ракетоносец «Князь Владимир» вышел в море на испытания
Видео
Знаменитый пляж в Таиланде оккупировали сотни акул: видео
Видео
Боль и негодование: во время спринта норвежский лыжник устроил истерику из-за сломанной палки
Пугачева рассказала, как начался ее роман с Галкиным
В Керченском проливе столкнулись корабли
Видео
Мужчина бросил все и устроился в детдом, чтобы видеться с дочерью
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.