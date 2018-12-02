Атомный ракетоносец «Князь Владимир» вышел в море на испытания

Атомная подлодка стратегического назначения «Князь Владимир» вышла в море из Северодвинска на заводские ходовые испытания.

Как пишет bmpd, сдача ракетоносца запланирована на 2019 год. Он был построен по проекту «Борей-А» и выведен из сборочного цеха «Севмаша» в Северодвинске год назад. Отмечается, что служить корабли ВМФ РФ будут на Северном флоте.

Ранее сообщалось, что в России к 2028 году построят на Северном машиностроительном предприятии еще две серийные атомные стратегические подлодки проекта 955А «Борей-А». Таким образом, общее количество субмарин данного класса увеличится до 10.

Строительство четвертой подлодки в классе «Князь Владимир» стартовало в 2012 году. Новинка отличается улучшенными характеристиками по шумности, маневренности, а также удержанию на глубине и управлению оружием.