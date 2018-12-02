Летные испытания ракеты для нового «Панциря» завершатся в течение месяца

Летные испытания ракеты для новой версии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», предназначенной для борьбы с беспилотниками, завершат до конца 2018 года, сказано в материалах, размещенных на сайте госзакупок.

Там же размещен тендер на «проведение летных испытаний зенитной управляемой ракеты 57Э6М-Е комплекса "Панцирь-С1М"».

В следующем году начнутся госиспытания нового ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ». Приемочные испытания опытного образца «Панцирь-С1М» планируется завершить до декабря 2019 года.

По словам замгендиректора НПО «Высокоточные комплексы» по внешнеэкономической деятельности Сергея Михайлова, разрабатывается новую версию комплекса, которая будет бороться с беспилотниками. Новая модификация комплекса получит название «Панцирь-С1М», а ее радиус действия теперь будет 30 км.

Минобороны России в течение текущего года заявило о 10 атаках на российские военные объекты в Сирии с помощью БПЛА. Все они были успешно отражены, в частности с помощью комплекса «Панцирь-С», отметили в военном ведомстве.

ЗРПК «Панцирь предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных средств воздушного нападения при любой погодной и радиоэлектронной обстановке в любое время дня и ночи. Он также осуществляет защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз. Оснащен ракетными установками 76 и 90 мм, а также 30-мм пушкой, боезапасом на 1,5 тысячи выстрелов и 12 ракет.