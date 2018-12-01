Путин поздравил коллектив легендарного ЦАГИ со 100‑летием
Владимир Путин поздравил коллектив Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) со 100-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В ней глава государства отметил, что основанный Николаем Жуковским институт объединил под своей крышей самых ярких представителей инженерной, конструкторской школы, а также творцов науки и новаторов.
«Благодаря их подвижничеству ЦАГИ вырос в мощный интеллектуальный, исследовательский центр, один из "флагманов" отечественного авиапромышленного комплекса», - отметил Путин.
Вековой юбилей, - подчеркнул президент, - это повод вспомнить и ветеранов института, и тех, кто бережно хранит заложенные ими традиции.
«Благодарю вас за кропотливый труд, преданность избранному делу и Отечеству, за то, что ЦАГИ продолжает держать высокую профессиональную планку», - добавил глава государства.