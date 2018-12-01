100 лет колыбели отечественной авиации: ЦАГИ отмечает юбилей

Ровно 100 лет назад начал работу Центральный аэрогидродинамический институт, который позже стал называться ЦАГИ имени Жуковского в честь своего основателя. Исследовательская база этого института уникальна, чего стоит одна аэродинамическая дозвуковая труба Т-101, которая является самой большой в Европе.

В зале статической нагрузки ЦАГИ самолет выглядит как пациент на обследовании. Это сравнение усиливается внешним видом оборудования, с помощью которого будущий лайнер проверяют на прочность. В полете самолет испытывает тысячи разных нагрузок, поэтому и мелочей тут не бывает, ведь как говорят авиаторы - небо ошибок не прощает. Безопасность полета абсолютный приоритет, а значит испытания на прочность должна пройти без исключения каждая деталь.

«Дойти должны до всевозможных кресел пилотов, пассажиров - все это в полете претерпевает нагрузки, и все это мы должны испытать», - заявил заместитель начальника отделения статической и тепловой прочности ЦАГИ Михаил Лимонин.

В другом зале самолеты проходят уже не статические, а ресурсные испытания. От частых полетов усталость наступает не только у людей, но и у металла. Чтобы понять есть ли в конструкции слабые места, специальная гидравлика давит на крыло, имитируя многократные взлеты и посадки, тем самым искусственно ускоряя старение самолета.

Заложенный конструкторами ресурс самолета, который находится на испытании, составляет 8 000 полетов, а чтобы его подтвердить, здесь в ЦАГИ его круглосуточно нагружают в течение трех лет.

На протяжении века ЦАГИ дает путевку в небо всему, что рождено летать. Не будет преувеличением назвать институт колыбелью отечественной авиации. В его стенах начинали свою карьеру носители теперь уже известных крылатых фамилий: Туполев, Сухой и Королев. Главная визитная карточка ЦАГИ - аэродинамические трубы - стали движущей силой эволюции российской авиаиндустрии. В ЦАГИ испытывали и первый цельнометаллический советский самолет АНТ-3 и космический челнок «Буран». Сейчас помимо прочего здесь совершенствуют системы управления гражданских и военных самолетов. Инженеры института вместе с авиаконструкторами и летчиками на специальных тренажерах отрабатывают сложные способы пилотирования.

«Отрабатываются особые режимы полета: например, такие, как режимы сверхманевренности, режимы дозаправки, режимы посадки и взлета с авианесущих кораблей», - заявил начальник отделения динамики полета и систем управления летательных аппаратов ЦАГИ Олег Ткаченко.

Именно в ЦАГИ были теоретически смоделированы некоторые приемы высшего пилотажа, например, знаменитая кобра Пугачева.