Новейшая РЛС «Контейнер» заступает на боевое дежурство в Мордовии
РЛС позволит обнаруживать воздушные цели на удалении до 2500 километров
Фото: Минобороны РФ
Загоризонтная РЛС нового поколения «Контейнер» заступает на дежурство первого декабря в Мордовии. Об этом сообщает пресс-служба Минбороны РФ.
В сообщении подчеркнуто, что станция способна обнаруживать аэродинамические воздушные цели на расстоянии более 2,5 тысяч километров.
Возможности РЛС позволяют следить за воздушной обстановкой в зоне ответственности, вскрывать характер действий боевой авиации противника и предупреждать о воздушном нападении.