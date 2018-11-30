Новейшая РЛС «Контейнер» заступает на боевое дежурство в Мордовии

Загоризонтная РЛС нового поколения «Контейнер» заступает на дежурство первого декабря в Мордовии. Об этом сообщает пресс-служба Минбороны РФ.

В сообщении подчеркнуто, что станция способна обнаруживать аэродинамические воздушные цели на расстоянии более 2,5 тысяч километров.

Возможности РЛС позволяют следить за воздушной обстановкой в зоне ответственности, вскрывать характер действий боевой авиации противника и предупреждать о воздушном нападении.