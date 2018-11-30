Выкатка новейшего транспортника Ил-112: кадры с воздуха

Выкатка самолета прошла в Воронеже 27 ноября и ознаменовала собой передачу машины на летно-испытательную станцию (ЛИС).

На ней самолет пройдет процедуру отработок и проверок, после чего будет принято решение о его передаче на летные испытания.

Ил-112 создан для перевозки техники и других грузов, переброски десанта. Он должен заменить самолеты Ан-26 и Ан-24.

Ранее сообщалось, что первый полет самолета намечен на осень текущего года. Наземные испытания проходили в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского и завершились в сентябре.

Специалисты проверили системы ручного и автоматического управления, опоры шасси и провели ряд других исследований характеристик машины.

Контракт на поставку самолетов планируется подписать в 2019 году.