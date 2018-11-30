Шойгу рассказал, как Минобороны борется с нецелевым расходованием средств

Министерство обороны РФ контролирует более трех с половиной тысяч контрактов гособоронзказа, что позволяет исключить нецелевое использование средств. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на конференции по межведомственному взаимодействию.

«Мы контролируем одновременно ведение почти 3,5 тысячи контрактов, деньги на которые окрашены не просто как гособоронзаказ, а по каждому направлению. То есть, деньги, выделяемые на каждый, утрированно скажу, патрон, каждый самолет, окрашены и потратить их на что-либо другое невозможно», - сказал Шойгу.

По словам министра, это позволило военному ведомству убрать переавансирование промышленности и стало более гибко управлять финансами.

Шойгу отметил, что раньше объем переавансирования составлял около 400 миллиардов рублей. Это то, что мы опережающим порядком авансировали и естественно недостаточно эффективно было использование.

«Это не говорит о том, что эти средства направлялись не туда, но эти средства стали использоваться более эффективно. Мы стали получать больше вооружения и техники», - заключил Шойгу.

Ранее министр назвал эффективным взаимодействие Минобороны и органов власти которое проверялось в ходе учений «Восток-2018».