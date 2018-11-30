Артиллеристы в Кузбассе получили комплексы «Орлан-10»

Артиллеристы Кузбасса получили на вооружение комплексы БПЛА «Орлан-10», сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Подразделения артиллерийской бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Кемеровской области, получили по гособоронзаказу многофункциональные комплексы с БЛА "Орлан-10"», - говорится в сообщении.

«Орлан-10» - российский многофункциональный беспилотный комплекс, созданный для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ.

Входит в состав системы управления тактическим звеном ЕСУ ТЗ, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами (САУ, танки, БМП, машины ПВО), подключенными к ЕСУ ТЗ.