Россия модернизирует реактивные системы залпового огня

Министерство обороны РФ выдает техзадания на модернизацию реактивных систем залпового огня, рассказал РИА Новости управляющий директор НПО «Сплав» (входит в концерн «Техмаш» государственной корпорации «Ростех») Александр Смирнов.

По его словам, сейчас идет работа по увеличению точности и дальности существующих систем. Также специалисты работают над увеличением автономности и в перспективе внедрением элементов роботизации в некоторые комплексы.

Как заявил Смирнов, есть огромное число наработок, которые внедряются в инициативном порядке.

«Минобороны нам выдает техзадания на совершенствование и модернизацию РСЗО, и мы уверены, что эти задачи будут выполнены», - заявил Смирнов.

Также он уточнил, что опыт боевого применения реактивных систем залпового огня на разных театрах военных действий будет учтен при их совершенствовании. В настоящее время Министерство обороны обрабатывает сведения, которые были получены в результате боевого применения систем в разных регионах. После этого НПО «Сплав» будут выданы рекомендации для совершенствования вооружений и устранения недостатков.

Ранее начальник ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что в 2018 году начнется плановое перевооружение с РСЗО крупного калибра «Смерч» на модернизированные реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

Сейчас на вооружении ракетных войск и артиллерии стоят РСЗО калибра 122 миллиметра («Град» и«Торнадо-Г»), 220 миллиметров («Ураган») и 300 миллиметров («Смерч»).