Путин заявил, что импортозависимость российского ОПК стремится к нулю

Российский оборонно-промышленный комплекс смог практически полностью преодолеть зависимость от импорта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума» Россия зовет».

«Так же как и в области транспортного машиностроения, у нас отечественного продукта будет тоже по 90%. Если кому-то это хочется, закрыть своими руками российский рынок, я уже не говорю в области военной техники, там мы практически ушли вообще от импорта», - заявил президент.

Он также подчеркнул, что в 2017 году в программу импортозамещения вложено порядка 600 миллиардов рублей.

Также в ходе заседания президент прокомментировал инцидент в Керченском проливе, назвав произошедшее провокацией, организованной Порошенко в преддверии выборов.