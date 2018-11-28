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Российская армия получит первую партию истребителей МиГ-35 в ближайшее время

Александр Пешков
15:06 28.11.2018
РСК МиГ способен выпускать до 36 самолетов в год и рассчитывает поставлять их как Министерству обороны России, так и иностранным заказчикам.
Российская армия получит первую партию истребителей МиГ-35 в ближайшее время
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

РСК «МиГ» завершает производство первой партии истребителей МиГ-35 для российской армии, самолет завершит весь цикл испытаний в 2019 году. Об этом сообщил журналистам глава корпорации Илья Тарасенко.

«Сейчас мы вместе с министерством обороны отрабатываем этот самолет уже в комплексе под все их требования. И в 2019 году мы должны завершить все испытания»,- заявил Тарасенко.

Тарасенко подчеркнул, что производство самолету уже запущено и в ближайшее время установочная партия машин будет поступать в эксплуатирующие организации министерства обороны.

«Госиспытания МиГ-35 продлятся около двух лет: основной объем завершится до конца 2018 года, в 2019 году будут проводиться испытания новейшего бортового радиоэлектронного оборудования  и авиационных средств поражения», - сказал Тарасенко.

По словам Тарасенко, РСК «МиГ» способна производить более 30 истребителей в год. Он также отметил, что в данный момент РСК ведет переговоры с потенциальными иностранными заказчиками.

МиГ-35 – истребитель поколения 4++, представляет собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М в направлении повышения боевой эффективности и универсальности, а также улучшения эксплуатационных характеристик.

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