СМИ сообщили о завершении поставок истребителей Су-35 в Китай

Поставки истребителей Су-35 по контракту 2015 года завершены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

В сообщении подчеркнуто, что полная реализация контракта, который подразумевает не только поставки самолетов, завершится в 2020 году.

В «Рособоронэкспорте» комментировать данную информацию отказались.

Отметим, что Китай стал первым зарубежным покупателем истребителей Су-35. При этом в сентябре текущего года на производителя самолета, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод были наложены санкции США.

Су-35 – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.