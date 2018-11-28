Шойгу рассказал о развитии ядерной триады России

За прошедшие шесть лет в интересах ядерной триады России было введено свыше 4500 сооружений, сообщил министр обороны РФ на заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, это направление деятельности по-прежнему останется в числе приоритетных.

Он также отметил, что в 2018 году проведено обустройство позиционных районов для размещения комплексов вооружения, а также мест базирования передислоцируемых воинских частей и подразделений.

Шойгу подчеркнул, что особое внимание уделяется строительству в Арктической зоне и совершенствованию аэродромной сети, созданию причального фронта.