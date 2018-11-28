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Шойгу рассказал, как повысится боевая мощь Каспийской флотилии

Александр Пешков
12:58 28.11.2018
Доля современной техники к началу следующего года в Каспийской флотилии будет доведена до 62,3%.
Фото: Денис Абрамов, РИА новости

С 2016 года флоты и Каспийскую флотилию пополнили 70 кораблей, катеров и судов обеспечения. Большая часть кораблей оснащена современными высокоточными ракетными комплексами, способными поражать как стационарные береговые объекты, так и морские цели из состава авианосных ударных и ракетно-ударных групп, рассказал Сергей Шойгу на коллегии российского военного ведомства.

«Реализация Плана деятельности Военно-Морского Флота позволит к началу следующего года довести долю современной военной и специальной техники до 62,3% и ощутимо повысить боевые возможности флотов и Каспийской флотилии», - сказал Шойгу.

По словам министра, в текущем году значительно выросла интенсивность боевой подготовки. Так, состоялось 483 корабельных тактических учения, проведено свыше шестисот занятий по морской десантной подготовке, проведено более 17 тысяч прыжков с парашютом.

В этом году моряки получили фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с ударным вооружением на борту, большой десантный корабль «Иван Грен» и ледокол «Илья Муромец». В ближайшее время планируется передача флоту ударных корабле «Орехово-Зуево» и «Мытищи», а также патрульного корабля нового проекта «Василий Быков».

Также в ходе заседания коллегии были подведены итоги проведенного в Вооруженных Силах эксперимента по формированию соединений «нового типа».

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